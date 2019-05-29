كيف توظف إيران طائراتها المسيرة؟

استخدام الطائرات من دون طيار في الشرق الأوسط ليس جديدا، فوكالة الاستخبارات الأميركية CIA ظلت تستخدمها منذ أكثر من عقد، لكن هذا النوع من الطائرات أصبح آخذا في الانتشار، ويجد دورا متزايدا في ساحة المعركة، لاسيما من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، حسب تقريب لـ NPR. ففي الأسابيع الأخيرة كثف الحوثيون، حلفاء أيران الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من اليمن، استخدامهم للطائرات من دون طيار. ضربوا أهدافا داخل السعودية، بما في ذلك خطوط أنابيب نفط وقواعد جوية.

ولعل أبرز هجوم للحوثيين بطائرة من دون طيار ذلك الذي استهدف قاعدة جوية باليمن في كانون ثاني/ يناير الماضي ما تتسبب في مقتل قادة عسكريين رفيعي المستوى. ويشير عديد من الأدلة على أن إيران هي التي تزود الحوثيين، ليس بهذا النوع من الطائرات فحسب، بل حتى بالتكنولوجيا الخاصة بها. يقول تقرير NPR نقلا عن خبراء في شؤون الأمن والنزاعات، إن إيران بدأت في تطوير طائرات بدون طيار في الثمانينيات. وما دفعها الي ذلك هو خضوعها لحظر أسلحة مع قدم سلاحها الجوي. "الطائرات بدون طيار مثالية (بالنسبة لإيران).. أنها توفر قوة جوية بتكلفة بسيطة مقارنة بالطائرات المقاتلة." حسب التقرير. خارج الحدود احتفظت إيران بطائراتها المسيرة حتى قبل بضع سنوات، لكن سيطرة داعش على أراض في المنطقة دفعها لنشر هذه الطائرات خارج حدودها. وفي الواقع، إن الحرب الأهلية السورية كانت أرضا لاختبار الطائرات بدون طيار للعديد من أطراف النزاع. فقد أرسلت إسرائيل طائرات بدون طيار لمطاردة الدفاعات الجوية السورية. وجربت روسيا أحدث تقنياتها في سوريا. حتى داعش استخدم طائرات بدون طيار تجارية لإسقاط متفجرات.