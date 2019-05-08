كيف خطط كلوب للفوز على برشلونة؟

سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء في تقرير لها الأربعاء على المفاجأة التي حدثت الثلاثاء على ملعب الأنفيلد، بهزيمة فريق برشلونة بأربعة أهداف نظيفة على يد فريق ليفربول، رغم أنه سافر إلى الملعب الإنكليزي محتفظا بثلاثة أهداف من مباراة الذهاب.

وقالت الصحيفة إن مدرب الفريق الأحمر يورغن كلوب وجد نقطة ضعف يمكن استغلالها في فريق برشلونة اتضحت خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، وهي أن لاعبي الفريق كان تزعجهم الضربات الحرة والرميات ضدهم حتى لو كانت صحيحة.

وأوضحت الإندبندنت أن كلوب وجد في هذا الأمر فرصة يمكن استغلالها ووضع الخطط المناسبة لذلك.

كارل لانكاستر، المدرب في أكاديمية ليفربول أصدر تعليمات واضحة للاعبين الصغار الذين يلتقطون الكرات من خلف الملعب، وهي إرسال الكرات للاعب ليفربول بأقصى سرعة ممكنة.

لم يكذب لاعب ليفربول الصغير أوكلي كانونير (14 عاما) خبرا، فقبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، أرسل الصبي الكرة لألكسندر أرنولد التي ركلها بدوره من ضربة ركنية إلى البلجيكي ديفوك أوريغي الذي سجل الهدف التاريخي الذي ضمن لليفربول الفوز بالمباراة.

الصحيفة اندهشت من أن لاعب برشلونة بدوا قبل هذا الهدف غير مدركين لما قد يحدث لهم، رغم أن الفريق الأحمر كان قد أظهر بالفعل رغبته في إحراز الأهداف.

وأمضت الإندبندنت تقول إن الفتى الصغير كانونير سوف يتذكر جيدا دوره فيما يمكن وصفه بأنه "أهم انتصار في تاريخ نادي ليفربول".

وأشارت الصحيفة إلى الدور المؤثر في المباراة لكل من جوردان هندرسون وجورجينيو فاينالدوم الذي سجل هدفين متتابعين في الدقيقتين 54 و56.

وقالت إن إصابة هيندرسون لم تمنعه من مواصلة التحدي بقوة، والهجوم على خصومه "مثل الرعد" حتى انتهاء المباراة.

هندرسون وصف ليلة المبارة بأنها "أفضل ليلة في تاريخه الكروي" وقال إن ما حدث "أمر لايصدق" مضيفا "كنا مهزومين 3-صفر ولكننا اكتسبنا الثقة من الأداء... في غرفة خلع الملابس كان لدينا إحساس بأننا قادرون على أن نضربهم".

وأضاف هندرسون: "أعتقد أننا أثبتنا للبعض أنهم كانوا مخطئين الليلة. لقد أظهرنا أنك عندما لا تستلم وتستمر في المحاولة، تستطيع أن تصنع أشياء خاصة".

هندرسون عينه على الفوز بالبرومير ليغ، ويقول "بغض النظر عما يحدث، سوف نستمر في القتال حتى النهاية، حتى تنتهي صافرة النهاية. هذا ما فعلناه طوال الموسم وسنواصل القيام بذلك يوم الأحد".