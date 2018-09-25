كيف سترد إيران على هجوم الأحواز؟

لم تنتظر إيران سوى ساعات قليلة لتعلن أن منفذي هجوم الأحواز تلقوا تمويلا من السعودية والإمارات، مهددة برد "شديد" على من يقفون وراء الهجوم.

في المقابل رفضت السعودية الاتهامات الإيرانية "الباطلة"، وقالت إن النظام الإيراني "هو من يتدخل في شؤون دول الجوار وهو الراعي الأكبر للإرهاب في المنطقة والعالم أجمع".

كما أعلنت الإمارات أن اتهامات إيران لا أساس لها، وأضافت أن التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف، ويدخل في إطار "محاولات التنفيس المحلي".​

وتمتلك إيران عدة أذرع لها في منطقة الخليج والشرق الأوسط وخاصة في البحرين التي ينشط فيها تنظيم "سرايا الأشتر" المدرج على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، بعد اتهامه بتلقي الدعم والتمويل من الحرس الثوري الإيراني.

كما أن لإيران أذرعا في اليمن المحاذية للحدود الجنوبية للسعودية والمتمثلة بالحوثيين، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه إيران للكثير من الميليشيات في العراق كعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وكتائب حزب الله.

الرد الإيراني سيأخذ وقتا

ويقول الباحث المصري في الشؤون الإيرانية أحمد فاروق إن "طهران لن ترد بشكل سريع على هجوم الأحواز، وستنتظر قليلا لدراسة طبيعة الرد وهل سيكون بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويستبعد فاروق في حديث لموقع "الحرة" قيام إيران برد عسكري مباشر على السعودية والإمارات، لكنه يشير إلى أن خيار الرد داخل هاتين الدولتين يبقى ممكنا بالنسبة لطهران".

ويضيف فاروق أن "السيناريو الأقرب لطبيعة الرد الإيراني على هجوم الأحواز سيكون غير مباشر ويتركز في مناطق النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، عبر تحريك أذرعها المحلية، أو عن طريق بعض المناوشات بين السعودية وإيران في الخليج".

وأعلنت السلطات الإيرانية الإثنين اعتقال "شبكة كبيرة" من المشتبه في صلتهم بالهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في وقت سابق.

كما أعلنت منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي حركة إيرانية معارضة ذات أصول عربية تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم خوزستان الغني بالنفط، مسؤوليتها عن الهجوم الذي سقط خلاله نحو 25 شخصا نصفهم تقريبا من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وبثت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية شريطا مصورا الثلاثاء يهدد باحتمال شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل والسعودية والإمارات.

وعرض الشريط الأصلي القدس والعاصمة السعودية الرياض والعاصمة الإماراتية أبو ظبي على أنها مستهدفة، لكن وكالة فارس سرعان ما حذفت الفيديو وبثت نسخة جديدة دون عرض أسماء المدن.

الشحن الطائفي وتحريك الميليشيات

وقلل المحلل السياسي السعودي جميل الذيابي من التهديدات الإيرانية "وإمكانية تنفيذها على الأرض".

وقال الذيابي لموقع "الحرة" إن التهديدات الإيرانية للمملكة لم تتوقف منذ عام 1979، مشيرا إلى أن "طهران تحاول تصدير مشاكلها الداخلية إلى الخارج لتهدئة الرأي العام لديها".

وأضاف أن "السعودية والإمارات قادرتان على الوقوف بوجه أي محاولات إيرانية لزعزعة الأمن سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها في المنطقة".

وتابع الذيابي أن طهران" قد تلجأ إلى زيادة الشحن الطائفي والمذهبي في المنطقة لتحقيق أهدافها في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي حزيران/يونيو الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سري لمجلس الأمن الدولي إن أجزاء من صواريخ اطلقها الحوثيون على السعودية صنعت في إيران.

فيما كشف تقرير لوكالة "رويترز" نشر في آب/أغسطس الماضي أن إيران زودت "جهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق" بصواريخ باليستية.

وأضاف التقرير أن طهران تحاول تطوير قدرتها على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط ولضرب خصومها في المنطقة.

ضرر متبادل

ويشير الكاتب والمحلل العراقي أحمد الأبيض إلى أن "إيران قادرة على الإضرار بالسعودية ودول المنطقة عبر التعاون مع شركائها وحلفائها من الميليشيات في الشرق الأوسط".

لكن الأبيض يعتقد في حديث لموقع "الحرة" أن الدول التي تحاول أن تستهدفها ايران قادرة أيضا على إلحاق الضرر بطهران "عبر تحريك ملفات داخلية شائكة ومنها ملف عرب الأحواز وباقي الأقليات المضطهدة في إيران".