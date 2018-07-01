كيف سيتأثر سوق العمل السعودي بقيادة المرأة؟

ينتظر سوق العمل السعودي تغييرات كبيرة مع رفع الحظر الذي كان مفروضا على قيادة المرأة للسيارة في المملكة، حسب دراسة أجراها موقع "غولف تالنت".

وتشير الدراسة إلى أن غالبية النساء السعوديات يرغبن بالقيادة (82 في المئة)، ما قد يزيد من عدد النساء اللواتي يحصلن على مناصب وظيفية عليا كانت حكرا على الرجال.

وكان التنقل للمرأة السعودية العاملة يعتمد على وجود سائق خاص أو استخدام خدمات "أوبر" و"كريم" بنسبة 91 في المئة، فيما سيقوم 28 في المئة من النساء العاملات بالقيادة فورا و54 في المئة سيقدن بعد بضعة أشهر.

وتتوقع الدراسة أن يتيح السماح للمرأة السعودية بالقيادة، دعمهن لتحقيق التقدم من خلال الحصول على وظائف أعلى أجرا، تقع في مناطق تبعد عن أماكن إقامتهن، فيما سيتسنى للنساء العاطلات عن العمل العثور على فرص عمل جديدة.

ويمثل التقدم المهني عاملا رئيسا في مجال تمكين المرأة، وهو أحد أهداف رؤية السعودية 2030، إذ تهدف الرؤية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة من 22 في المئة إلى 30 في المئة.

وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يبلغ عدد السعوديات القادرات على قيادة سيارة نحو ثلاثة ملايين، حسب أبحاث سوقية أجرتها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز".