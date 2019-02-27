ماذا يفعل حوت في غابة؟

تساءل علماء أحياء عندما وقعت أنظارهم على حوت في غابات الأمازون البرازيلية.

اكتشفت جثته الجمعة بعد تقارير محلية أفادت بأن أعدادا كبيرة من النسور تتجمع حول منطقة في جزيرة ماراجو شمالي البرازيل.

"حوت طفل"، توضح ريناتا إيمن المختصة بالثدييات البحرية في معهد "بيتشو داغوا" للحياة البرية.

"ربما كان يرتحل مع أمه، وعلى الأرجح ضل طريقه وانفصل عنها خلال الهجرة"، تضيف في تصريحات لموقع "أو ليبرال" المحلي.

على بعد 50 قدما من الشاطئ وجدوه، أحدب، مسجى على طول 26 قدما، أي حوالي ثمانية أمتار، في حين يصل نظراؤه البالغون إلى ضعف هذا الطول، حسب معهد بيتشو داغوا.

وتتابع إيمن "لا نعرف على وجه التأكيد كيف وصل هنا، لكننا نخمن أنه كان يطفوا بالقرب من الشاطئ ودفعته الأمواج، التي كان مرتفعة للغاية خلال الأيام الماضية".