كيف يظهر إعصار فلورنس من الفضاء؟

ما زالت العاصفة فلورنس التي أسفرت عن سقوط 13 قتيلا على الأقل على الساحل الأميركي الأطلسي، تهدد بمزيد من الدمار بسبب "الكميات الهائلة" من الأمطار التي تحملها والفيضانات التي تسببها. ونشرت محطة الفضاء الدولية صورا للعاصفة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار بلغت 13 قتيلا، بينهم 10 في نورث كارولاينا وثلاثة آخرون في ساوث كارولاينا. وبين هؤلاء سيدة في الـ61 قتلت في اصطدام سيارتها بجذع شجرة على طريق.

وسببت هبات الرياح والأمطار الغزيرة أضرارا جسيمة.