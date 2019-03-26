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كيف يمكن لطيار بوينغ 737 تلافي سقوطها؟

طائرة بوينغ 737 ماكس في مصنع الشركة برينتون في ولاية واشنطن

كشفت تجارب محاكاة لقيادة طائرة بيونغ 737 ماكس 8 أن لدى الطيار 40 ثانية لمعالجة المشكلة الفنية التي يمكن أن تواجهه لتلافي السقوط.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن طيارين يجرون اختبارات محاكاة لمعرفة الظروف والمشاكل التي واجهت طائرة ليون التي سقطت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في البحر بإندونيسيا.

طائرة بوينغ 737 ماكس
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وظهر خلال اختبار المحاكاة فشل أحد أجهزة الاستشعار التي يفترض أن تفعّل برنامجا يمنع السقوط ويحافظ على دفع مقدمة الطائرة للأعلى.

ويتطلب تفادي السقوط تدخل الطيار وفصل نظام التحكم الآلي حتى لا تتجه مقدمة الطائرة للغوص نحو الأسفل.

كيف يعمل نظام "أم سي أيه إس"
كيف يعمل نظام "أم سي أيه إس"

ولا تزال السلطات الإندونيسية تبحث عن سبب سقوط الطائرة في بحر أيجه، وتدور الشكوك حول نظام التحكم بالطائرة أم سي أيه أس، والذي يفترض أن يحمي مقدمتها من السقوط.

طائرة بوينغ 737 ماكس 8 تابعة لليون آير في مطار بإندونيسا. أرشيفية
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تفاصيل جديدة حول سقوط بوينغ 737 ماكس

وكان الرئيس التنفيذي لشركة بوينج دينيس ويلنبرغ قد أعلن أخيرا أن بوينغ ستطلق تحديثا لنظام طائرة بوينغ 737 ماكس.

ومنعت غالبية الدول حول العالم طيران طائرات بيونغ 737 ماكس في أجوائها.

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