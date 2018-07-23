'كيكي'.. ومن الرقص ما حبس

من "هلا بالخميس" إلى تحدي رقصة "كيكي"، ترندات أصبحت من الأكثر شيوعا على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

البداية كانت نهاية شهر حزيران / يونيو مع مقدم برنامج The Shiggy Show الذي قام بالرقص على أنغام اغنية In My Feelings، وقام بإطلاق تحد لمن يقوم بالرقص على أنغامها بالطريقة ذاتها>

وانتشرت بعد ذلك بشكل كبير إذ قام بتأدية الرقصة عديد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ثم وصلت إلى مشاهير كثر، وكان من بينهم المغني والممثل ويل سميث، الذي قام بتأديتها على جسر في بودابست.

وانتشر فيديو آخر لرقصة كيكي، تظهر فيه فتاة وهي ترقص قبل أن تدهسها سيارة. تداول كثيرون الفيديو على أنه حقيقي، ليظهر بعد ذلك توضيح من الفتاة تشير فيه إلى أنها قامت بنشر الفيديو وساعدها صديقها بمونتاجه من أجل التحذير بمخاطر تقليد الرقصة بجانب السيارة.

ووصلت أصداء تحدي رقصة "كيكي" إلى الدول العربية، حيث نشرت الفنانة التونسية درة على حسابها على الانتسغرام مقطعا لها.

وقامت الفنانة المصرية دنيا الشربيني بالتحدي بشريط فيديو ولكن على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب.

ورقصت الفنانة المصرية ياسمين ريس أنغام اغنية للفنان محمد فؤاد.

ونشر اللاعب البرازيلي مارسيلو مقطعا وهو يؤدي التحدي مع أولاده.

ورغم تفاعل المشاهير بعفوية مع هذا التحدي، أصدر عديد من الدول العربية تحذيرات من أن ممارسة الرقص قد يوصل بمرتكبه إلى الحبس، إذ طالب اللواء مجدي الشاهد في مصر بإيقاع العقوبات على الفنانتين دينا الشربيني وياسمين رئيس.

وحذر الأمن العام في الأردن أنه في حال ضبط أي شخص فسيتخذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة وستحرر بحقه مخالفة.