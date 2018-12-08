كيلي يغادر منصبه نهاية العام

أعلن الرئيس دونالد ترامب السبت أن أقرب مستشاريه وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، سيغادر منصبه في نهاية العام الحالي.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سيغادر جون كيلي منصبه في نهاية العام"، موضحا أن اسم خلفه سيعلن في الأيام المقبلة.

ووصف الرئيس الأميركي كيلي بأنه "شخص رائع" وقال "أقدر كثيرا خدماته".

وقبل تعيينه كبير مستشاري دونالد ترامب في البيت الأبيض في تموز/يوليو 2017، شغل الجنرال المتقاعد منصب وزير الأمن الداخلي في الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وتم تعيينه في البيت الأبيض بعد بضعة أشهر من إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وتكليف المحقق الخاص روبرت مولر إدارة التحقيق حول احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو.

