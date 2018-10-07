كيم: أجريت مباحثات رائعة مع بومبيو

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه أجرى مباحثات "بناءة ورائعة" مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيونغ يانغ الأحد.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن كيم عبر عن رضاه عن المحادثات وقالت إنه "تم فيها التفاهم بشأن المواقف المشتركة وتم تبادل الآراء".

وكانت الرئاسة الكورية الجنوبية قد ذكرت أن بومبيو اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي على عقد قمة تجمع الأخير بالرئيس دونالد ترامب "في أقرب وقت".

وقال بومبيو بعد لقاء كيم إن الجانبين سيواصلان مشاوراتهما لتحديد "مكان وموعد اللقاء الجديد".

وكان من المقرر أن يقوم بومبيو بهذه الزيارة القصيرة، وهي الرابعة لكوريا الشمالية منذ آذار/مارس الماضي، في أواخر آب/أغسطس الماضي لكنها تأجلت في اللحظة الأخيرة بتوجيهات من ترامب بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي.

وقد عقد ترامب وكيم قمة تاريخية في حزيران/يونيو الماضي بسنغافورة تعهد خلالها الأخير بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.