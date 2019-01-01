كيم: مستعد للقاء ترامب في أي وقت

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استعداده للقاء الرئيس دونالد ترامب "في أي وقت".

وقال الزعيم الكوري الشمالي في خطاب بمناسبة السنة الجديدة إن تصميمه على نزع السلاح النووي الكامل لم يتغير، لكن قد لا يكون أمامه خيار سوى البحث عن "مسار جديد" إذا استمرت الولايات المتحدة في "المطالبة بإجراءات أحادية الجانب من كوريا الشمالية".

وأكد أنه سيتم تسريع عملية نزع أسلحة بلاده النووية إذا قامت الولايات المتحدة بـ"إجراء مقابل".

وأعرب كيم عن استعداده لإعادة تشغيل كوريا الجنوبية المصنع الحدودي المشترك بين البلدين إضافة لاستئناف استقبال السياح من الجيران الجنوبيين.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعرب الأسبوع الماضي عن تطلعه إلى قمته الثانية مع كيم، التي تشير الولايات المتحدة إلى إمكانية عقدها مطلع 2019.

والتقى الزعيمان في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، في قمة تاريخية تعهد كيم خلالها بتخلي بلاده عن أسلحتها النووية.