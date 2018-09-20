كيم يأمل في قمة ثانية مع ترامب

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعرب عن أمله في عقد قمة ثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "في تاريخ قريب".

وعقد كيم وترامب في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة قمة تاريخية التزم خلالها كيم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وتختلف بيونغ يانغ وواشنطن منذ ذلك الحين حول تفسير هذه العبارة.

وصرح مون لصحافيين في سول لدى عودته من زيارة قام بها إلى الشمال واستمرت ثلاثة أيام، أن "الرئيس كيم جونغ أون أعرب عن أمله في عقد قمة ثانية مع الرئيس ترامب في تاريخ قريب".

وتطالب واشنطن بـ"نزع كامل ونهائي ويمكن التحقق منه للأسلحة النووية" من كوريا الشمالية.

ووافق الزعيم الكوري الشمالي الأربعاء على إغلاق منشأة تونغتشانغ-ري لتجارب محركات ومنصات إطلاق الصواريخ، بحضور خبراء دوليين.

ورحبت الولايات المتحدة بهذا الإعلان وأكدت أنها مستعدة لاستئناف المحادثات على الفور بهدف نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية في غضون ثلاثة أعوام.

وأشارت بيونغ يانغ أيضا إلى أنها يمكن أن تغلق مجمع يونغبيون النووي إذا اتخذت واشنطن "إجراءات مماثلة".