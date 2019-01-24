أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن تطلعه للقاء الرئيس دونالد ترامب في قمة ثانية ستجمعهما الشهر المقبل، وقال إنه تسلم خطابا من الرئيس الأميركي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية الخميس عن كيم قوله إنه سينتظر "بصبر وحسن نية" العمل معا من أجل الهدف المشترك.

وأعرب أيضا عن "رضاه الكبير" عن خطاب ترامب الذي تسلمه كبير مساعدي كيم يونغ شول خلال اجتماعه بترامب قبل أيام في واشنطن.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي يجري استعداداته للقمة الثانية التي أعلن البيت الأبيض أنها ستعقد أواخر شباط/فبراير المقبل.

ورحبت الرئاسة الكورية الجنوبية بالإعلان الأميركي، وأعربت عن أملها في أن تشكل القمة تحولا لصالح السلام في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن القمة الأولى التاريخية بين ترامب وكيم عقدت في 12 حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة، وتوصلا خلالها إلى اتفاق لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، إلا أنه لم يحرز تقدما ملموسا منذ ذلك الحين.