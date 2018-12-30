الكوريتان.. كيم يتعهد بتكثيف اللقاءات مع مون

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بلقاء رئيس جارة بلاده الجنوبية مون جاي-إن بشكل "متكرر" العام المقبل لمناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة وذلك في رسالة نادرة من نوعها بعثها إلى سيول، وفق ما أفاد مكتب مون الأحد.

والتقى زعيم كوريا الشمالية بمون ثلاث مرات في 2018، مرتين في قرية بانمونجوم الحدودية ومرة في بيونغ يانغ، وسط تكثيف جهود المصالحة بين الجانبين.

وخلال زيارة مون إلى بيونغ يانغ في أيلول/ سبتمبر، تعهد كيم برد الزيارة إلى سيول "في أقرب موعد"، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية قيامه برحلة إلى الشطر الجنوبي بحلول نهاية 2018.

لكن الزيارة المنتظرة لم تتحقق بعد، وأعرب كيم عن "الأسف الشديد" لذلك في الرسالة التي بعثها بمناسبة نهاية العام، بحسب ما أفاد به الناطق باسم مون.

وأضاف الناطق كيم اي-كيوم في تصريحات أدلى بها للصحافيين أن زعيم كوريا الشمالية "أعرب عن رغبته الشديدة في زيارة سيول فيما يراقب الوضع مستقبلا".

وأشار إلى أن كيم جونغ أون "عبر عن نيته عقد اجتماعات متكررة مع مون في 2019" في مسعى للتوصل إلى السلام "وحل مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة (الكورية) بشكل مشترك".

ولم يعط المتحدث تفاصيل بشأن كيفية إيصال الرسالة.

ولا تزال الدولتان من الناحية النظرية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 وكرست تقسيم شبه الجزيرة وانتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام.

ودعا مون، الذي كان محاميا مدافعا عن حقوق الإنسان، مرارا إلى ضرورة محاورة الشمال لدفعه إلى التخلي عن أسلحتها النووية.

وتحسنت العلاقات بين الطرفين بشكل لافت في 2018 مع قيام كيم بسلسلة مبادرات تصالحية، بما فيها قمة تاريخية عقدها مع الرئيس دونالد ترامب في سنغافورة في حزيران/يونيو، لكن لم يتم تحقيق تقدم في دفع كوريا الشمالية للتخلي عن ترسانتها النووية في وقت تتبادل واشنطن وبيونغ يانغ الاتهامات بالمماطلة والنوايا السيئة.

ويشير مراقبون إلى أن كوريا الشمالية لم تقدم أي التزامات ملموسة، مستبعدين أن تتخلى عن أسلحتها النووية ولا سيما مع استمرار واشنطن في سياسة الضغط عليها عبر عزلها وإبقاء العقوبات عليها، ما يثير غضب الشمال.

بدوره، أكد ترامب الأسبوع الماضي أنه "يتطلع" إلى قمته الثانية مع كيم، التي تشير الولايات المتحدة إلى إمكانية عقدها مطلع 2019.