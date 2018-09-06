كيم يحدد موعدا لنزع السلاح النووي

جدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال لقائه مبعوثا خاصا من الجارة الجنوبية تعهده بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وأعلن جدولا زمنيا لاتخاذ هذه الخطوة.

ونسبت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلى كيم قوله: "يتعين على الشمال والجنوب مواصلة جهودهما الرامية لنزع السلاح النووي" من المنطقة.

وأضافت الوكالة أن إرادة كيم "تتمثل في القضاء التام على خطر اندلاع نزاع مسلح ورعب الحرب في شبه الجزيرة الكورية لتحويلها إلى مهد للسلام خال من الأسلحة النووية ومن أي تهديد نووي".

وقال شونغ أوي يونغ، المستشار الأمني للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إن الأخير سيلتقي كيم في القمة التي ستعقد في 18 إلى 20 أيلول/سبتمبر لمناقشة "الإجراءات العملية" لنزع السلاح النووي.

وأضاف المسؤول غداة لقائه كيم، أن الأخير أكد أن إيمانه بالرئيس دونالد ترامب "لم يتغير" وأنه يريد نزع سلاح بلاده النووي وإنهاء العداء مع الولايات المتحدة قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب مطلع 2021.

وتعد تلك المرة الأولى التي يحدد فيها كيم جدولا زمنيا بشأن هذا الملف.

وأوضح شونغ أن كيم شعر بـ"خيبة الأمل" من الشكوك حول استعداده لنزع الأسلحة النووية، وطلب "نقل هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة".

وتسعى سول من القمة التي ستعقد في بيونغ يانغ إلى إعطاء دفعة جديدة للزخم الدبلوماسي الذي أسفر عن عقد قمة تاريخية في 12 حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة بين كيم والرئيس ترامب.

وتوصل ترامب وكيم حينها إلى تسوية حول "نزع الأسلحة النووية بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية"، ولكن لم يتم تحديد وسائل للقيام بذلك أو أي جدول زمني، وتأجل ذلك لمفاوضات لاحقة.

وتسعى واشنطن إلى "نزع كامل للأسلحة يمكن التحقق منه ولا عودة عنه" في المنطقة.