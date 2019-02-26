كيم يصل هانوي لعقد القمة مع ترامب

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الثلاثاء إلى هانوي حيث استقبله حشد كبير وسط إجراءات أمنية مشددة، لعقد قمته الثانية مع الرئيس دونالد ترامب الهادفة لإعطاء مضمون أوضح للبيان الرمزي الذي صدر في ختام قمتهما الأولى في سنغافورة.

وتستعد العاصمة الفيتنامية لاستضافة القمة الأربعاء والخميس بين كيم والرئيس ترامب الذي يأمل في التوصل إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية رغم إعلان استعداده للانتظار لبعض الوقت.

ونزل كيم في ختام رحلة طويلة بقطاره المصفح اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر، في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين.

ويتوقع أن يصل ترامب بطائرته الرئاسية إلى هانوي في وقت متأخر الثلاثاء.

وحرص ترامب على إبداء تفاؤل مؤكدا على تويتر أنه يترقب "قمة مثمرة جدا".

ولم تتسرب تفاصيل كثيرة حول اللقاء. وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسية الأميركية أن ترامب وكيم سيتناولان العشاء معا مساء الأربعاء بحضور بعض مستشاريهم.