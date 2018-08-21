كيم يوبخ مسؤولين كوريين: سبات الحيوانات مرة في السنة

انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قطاع الصحة في بلاده، مستهدفا مسؤولين قال إنهم "كسولون جدا ومستهترون"، حسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وقال كيم، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن بعض القطاعات "حققت تقدما ملفتا في السنوات الماضية، لكن قطاع الصحة العام غاب عن ذلك، وازدادت عدم فاعليته أكثر فأكثر".

وفي التصريحات التي نقلت باللغة الكورية، وبخ كيم المسؤولين "لسباتهم فترة طويلة". وقال إن "الحيوانات فقط تنام في سبات مرة في السنة، لكن قطاع الصحة يغط في سبات لسنوات ويطلق شعارات فارغة".

وتمثل هذه الزيارات "التوجيهية الميدانية" مادة أساسية لوسائل الاعلام الرسمية وجزء رئيسيا من رسائل السلطات الموجهة للداخل والتي تشيد أحيانا بنوعية المشاريع وتنتقد أحيانا أخرى مسؤولين.

وكان حزب العمال الحاكم شدد على ضرورة تحسين المرافق الصحية. لكن "المسؤولين كسولين جدا ومستهترين في ذلك" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم.

وتعاني كوريا الشمالية الدولة الفقيرة والمعزولة والتي فرض عليها مجلس الأمن عقوبات على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، من نقص حاد في المواد الغذائية ومرافق صحية غير مؤهلة، بحسب وكالات إغاثة دولية.

وفي تقريره السنوي بعنوان "احتياجات وأولويات" حول كوريا الشمالية، وصف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة مرافقها الصحية بأنها "غير مؤهلة" و"تفتقر لمعدات طبية ضرورية وأدوية صيدلانية ونظام تحويل ملائم وأجهزة للعلاج والمساعدة إضافة إلى إمكانية مهنية محدودة".