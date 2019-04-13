كيم مستعد لقمة ثالثة مع ترامب

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون مستعد لعقد لقاء ثالث مع الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله أمام المجلس الأعلى للشعب، برلمان كوريا الشمالية الجمعة "نحن مستعدون لمحاولة جديدة إذا اقترحت الولايات المتحدة عقد قمة ثالثة بالموقف السليم ووفق شروط مقبولة من الطرفين".

وأكد أن علاقته الشخصية مع الرئيس الأميركي "قوية" ويمكنهما "تبادل الرسائل" عندما يرغبان.

وأضاف "سننتظر بصبر حتى نهاية السنة لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا".

وتحدث ترامب الخميس عن إمكانية عقد قمة ثالثة مع كيم. وقال خلال استقباله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في البيت الأبيض "سنناقش ذلك واحتمال عقد مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة مع كوريا الشمالية وكيم يونغ أون". وأضاف "أنا أستمتع بالقمم، أستمتع بلقاء الزعيم" الكوري الشمالي.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي السبت إن "حكومتنا ستفعل ما بوسعها لإبقاء الاندفاع الحالي باتجاه الحوار".

وكانت قمة ترامب وكيم التي عقدت في شباط/فبراير الماضي قد اصطدمت بمطلب النظام الكوري الشمالي رفع العقوبات عن بيونغ يانغ. وفيما قال الرئيس الأميركي إن بيونغ يانغ طالبت برفع كل العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجيها النووي والبالستي، أكدت الأخيرة أنها لم تطلب أكثر من رفع "جزئي" للعقوبات.

وكان كيم وترامب قد التقيا للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة حيث وقعا إعلانا عن "نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية". واختتمت القمة الثانية في هانوي من دون أي تقدم يذكر حول هذا الملف.