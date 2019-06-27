عنصرية ضد لاعب كيني.. وجزائريون يتفاعلون

أطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وسما بعنوان "دينيس أودهيامبو واحد منا" أو #dennis_odhiambo_one_of_us، تضامنا مع اللاعب الكيني الذي تعرض لتعليقات عنصرية خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

وكان المنتخب الجزائري قد واجه نظيره الكيني الأحد ضمن مباريات المجموعة الثالثة، حين فاز محاربو الصحراء بهدفين دون مقابل. إلا أن المباراة تخللها حادث عنصري لا تزال أصداؤه تتردد على تويتر وفيسبوك.

إذ تلقى مدافع المنتخب الكيني دينيس أودهيامبو تعليقات عنصرية من بعض جماهير المنتخب الجزائري التي كانت حاضرة في استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، عقب نهاية المباراة.

وقد شهد الهاشتاغ مشاركة واسعة من جانب جزائريين ومصريين.

يقول هذا المغرد "أنا أدعمك يا أخي. تذكر أننا جميعا لدينا نفس لون الدم على الرغم من لون بشرتنا، نحن إفريقيا".

"من الجزائر، دينيس أودهيامبو واحد منا"

"لا تسمعهم، وابق معنا"، يعلق هذا المغرد.

يقول هذا المغرد، "أهلا وسهلا بك في مصر، ادعم دنيس، أنت جميل، لا تسمع لأحد، لديك قلب رائع، نحن نحبك".

وانتشرت شائعات لاحقا تفيد برحيل المدافع الكيني وعدم استكماله كأس الأمم الإفريقية بعد معاناته جراء التعليقات العنصرية.



لكن المنسق الإعلامي للمنتخب الكيني سرعان ما نفى رحيل اللاعب، وأكد أنه متواجد في معسكر منتخب بلاده، بحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية.

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يواجه المنتخب التنزاني الخميس.