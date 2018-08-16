لأول مرة.. أميركا تستضيف مباريات من الدوري الإسباني

وقعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" الخميس عقد شراكة طويل الأمد مع شركة "ريليفانت سبورتس" الأميركية، تمهيدا لإقامة عدد من مباريات الدوري الإسباني ذائع الصيت في ملاعب بالولايات المتحدة.

ويتعلق العقد الذي تبلغ مدته 15 عاما بالترويج للدوري الإسباني في الولايات المتحدة وكندا.

وسيسعى الطرفان لإقامة مباراة واحدة على الأقل في الموسم في الولايات المتحدة، وستكون بداية هذا التقليد في الموسم الموشك على الانطلاق.

وقال رئيس شركة "ريليفانت" تشارلي ستيليتانو لصحيفة "يو أس أيه توداي": "سنحاول بدء الأمر هذا الموسم ... إنها شراكة طويلة الأمد لكننا لا نريد أن نتلكأ".

وتنطلق مباريات الموسم الجديد من "لا ليغا" 2018-2019 الجمعة وتنتهي منافساته في 19 أيار/مايو المقبل.

وأوضح رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس عقب توقيع العقد مع الشركة الأميركية قوله: "نحن عاكفون على زيادة الشغف بكرة القدم حول العالم".

وسبق أن اقترح مسؤولون برابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم قبل سنوات إقامة جولة مباريات خارج إنكلترا لكن تلك الفكرة قوبلت برفض جماهيري هناك.