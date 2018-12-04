لأول مرة.. الجنيه المصري من البلاستيك

أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بدء إنتاج عملات من الجنيه المصري مصنوعة من البلاستيك.

وقال عامر في تصريحات صحافية الثلاثاء إنه سوف يتم تداول هذه العملات خلال عام 2020، وذلك بهدف خفض تكلفة الطباعة والحد من تزوير الأموال.

وأضاف أن العملة البلاستيكية ستكون جذابة وصديقة للبيئة، فضلا عن كونها تتيح عمرا افتراضيا أطول مقارنة بنظيرتها الورقية لما بها من مرونة وقوة ومقاومة للماء بالإضافة إلى صعوبة تزويرها.

وتصدر العملات البلاستيكية المصنوعة من "البوليمر" والتي تعتبر صديقة للبيئة، في عدة دول مثل بريطانيا وأستراليا والبرازيل والصين وإندونيسيا وسنغافورة وإسرائيل.