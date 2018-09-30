لأول مرة.. السودان يطبع ورقة 100 جنيه

بدأت الحكومة السودانية طباعة عملة ورقية من فئة 100 جنيه للمرة الأولى في محاولة لمواجهة أزمة سيولة نقدية تشهدها البلاد منذ فترة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البنك المركزي قوله الأحد إن الخرطوم تحاول خفض الإنفاق في وقت تواجه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.

وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود.

وتقرر وضع حد أقصى للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (17.06 دولار).

وقال الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله الرمادي إن "طباعة فئة المئة جنيه خطوة في الاتجاه الصحيح لأن ارتفاع نسب التخضم خفض من القيمة الشرائية للفئة قيمة الـ50 جنيها."

وأضاف أن القرار "سيساعد فى حل أزمة نقص السيولة التي ألحقت في الشهور الماضية بالاقتصاد السوداني ضررا كبيرا، والبنك المركزي يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة".

والتضخم في السودان من أعلى المعدلات في العالم إذ بلغ أكثر من 60 في المئة.​

وفي شهر سبتمبر/أيلول، بعد 11 شهرا من رفع الولايات المتحدة عقوبات تجارية فُرضت على الخرطوم على مدى 20 عاما، قام الرئيس السوداني عمر البشير بحل الحكومة مشيرا إلى "حالة ضيق وإحباط" وخفض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة بواقع الثلث من أجل تقليص الإنفاق الحكومي.

وخفض البنك المركزي قيمة العملة من 6.7 إلى حوالي 29 جنيها للدولار في العام الأخير، لكن السعر بالسوق السوداء يظل أضعف بكثير وسجل حوالي 45 جنيها الأحد.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط، في 2011.

ونصح صندوق النقد الدولي الخرطوم بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة.