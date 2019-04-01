لأول مرة.. العربية في تعداد الولايات المتحدة

تخطط الحكومة الأميركية لجمع استجوابات التعداد السكاني لعام 2020 باللغة العربية التي تعتبر واحدة من أسرع اللغات نموا في أميركا.

ووفقا لآخر استطلاع أميركي فإن أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة يتحدثون اللغة العربية في المنزل.

والسماح للأسر بالمشاركة في التعداد بلغتهم المفضلة يساعد الحكومة الأميركية على جمع بيانات أدق.

وتعدد خيارات اللغة يسهم أيضا في خفض تكلفة التعداد السكاني.

وتساعد معرفة التعداد السكاني التي تتم كل 10 سنوات في تحديد التمويل الفيدرالي للخدمات بالولايات، ونصيب كل ولاية من مقاعد الكونغرس والكليات الانتخابية.

وإلى جانب اللغة العربية، تمت إضافة لغات أخرى تشمل الفرنسية والكريولية (هايتي)، واليابانية، والبولندية، والبرتغالية، والتاغالوغية (الفلبين).

وتنضم هذه اللغات الجديدة إلى الإنكليزية، والصينية، والكورية، والروسية ، والإسبانية، والفيتنامية، بما مجموعه 13 لغة.