تكنولوجيا جديدة تضبط منتحلا في مطار أميركي

أوقفت السلطات الأميركية مسافرا قدم جواز سفر مزورا، باستخدام تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه، في حالة هي الأولى من نوعها.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الخميس إن مسافرا عمره 26 عاما قادم من البرازيل إلى مطار دالاس الدولي في العاصمة واشنطن أبرز جواز سفر فرنسيا لموظفي الهيئة.

لكن باستخدام النظام التكنولوجي، الذي بدأ العمل به قبل يومين على الحادثة، تمكنوا من اكتشاف أن الرجل ينتحل هوية ليست هويته، ليحيلوه إلى فحص إضافي ويبدأ المسافر بالتوتر.

اكتشف موظفو الهيئة أن المسافر يتحدر من جمهورية الكونغو، وبتفتيشه وجدوا بطاقة هويته الأصلية مخبأة في حذائه. ولم تكشف الهيئة مزيدا من التفاصيل حول هويته بسبب مواصلة التحقيقات بشأنه.

وقالت مديرة مكتب الهيئة في بالتيمور كيسي دورست إن "تكنولوجيا التعرف على الوجه خطوة مهمة بالنسبة للهيئة من أجل حماية الولايات المتحدة من أشكال التهديدات كافة".

وأضافت في بيان أن "الإرهابيين والمجرمين يستمرون في البحث عن طرق مبتكرة لدخول الولايات المتحدة ومن بينها استخدام أوراق أصلية مسروقة. تكنولوجيا التعرف على الوجه الجديدة تقضي عمليا على قدرة الأشخاص على استخدام وثائق أصلية أصدرت لشخص آخر".