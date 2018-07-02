لأول مرة.. صورة لولادة كوكب جديد

قال علماء فلك الاثنين إنهم نجحوا في التقاط أول صورة لكوكب لا يزال في طور التشكل داخل مجرة درب التبانة.

وأوضحت ميريام كيبلر من معد ماكس بلانك للفلك في ألمانيا أن الكوكب ظهر كبقعة مضيئة في الصورة التي التقطها تلسكوب تابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وفي ورقة بحثية ستنشر في الأسابيع المقبلة، يصف العلماء الكوكب الواقع على بعد ثلاثة مليارات كيلومتر من النجم "بي دي أس 70" بأنه كوكب غازي يكبر في الحجم كوكب المشتري.

ويقول العلماء إن الكوكب حديث الولادة ذو مجال جوي غائم وتبلغ درجة حرارة سطحه حوالي 1000 درجة مئوية.