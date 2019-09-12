لأول مرة.. عروض عسكرية نسائية في السعودية

تحضر فرقة عسكرية نسائية سعودية لاستعراض عسكري هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، بمناسبة إحياء "اليوم الوطني السعودي" الذي يصادف الاثنين 23 من سبتمبر الجاري، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وستقوم النساء السعوديات المنتميات لفرق "حملات المودة التطوعي" بعدة عروض من بينها، عرض المشاة، والسلام الملكي، وتمثيل عملية مداهمة عسكرية بالإضافة إلى استعراض للأسلحة وعدة نشاطات أخرى.

وسائل إعلام سعودية نقلت عن المسؤولة الإعلامية للفريق مودة أحمد المحمدي قولها إن "خبر الاستعراض لقي استحسان السعوديين".

وأضافت "كما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية".

يذكر أن الفرق العسكرية الرجالية ستشارك العروض بالاحتفال لكنها لن تختلط مع العروض النسائية بحسب ما جاء في عناوين صحفية محلية.

وسيتم الاستعراض النسائي في المعارض المحليّة النسائية والمدارس الرسمية، بينما سيتمّ استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات التي تخصّ العوائل والرجال.

و سمحت السعودية للنساء بالالتحاق بالسلك العسكري مطلع شهر مارس من 2018 ضمن خطة شاملة تعرف بـ "رؤية السعودية 2030" والتي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.