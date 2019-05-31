لأول مرة.. فوز ثمانية بمسابقة الهجاء

تغلب ثمانية طلاب متفوقين على القواميس ليفوزوا جميعا بمسابقة هجاء الكلمات التي تقام على مستوى الولايات المتحدة فيما قال مسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي يتقاسم فيها هذا العدد الفوز منذ بدأت المسابقة عام 1925.

وبعد جولة ماراثونية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، لم يتسن تمييز أحد المتسابقين عن الباقين. وحصل كل فائز على جائزة قيمتها 50 ألف دولار وكأس ونحتوا كلمة خاصة بهم لوصف نجاحهم المشترك هي "أوكتوتشامبس" أو الأبطال الثمانية.

وقال جاك بيلي، وهو الناطق الرسمي للكلمات التي يقوم المتسابقون بهجاء حروفها في المسابقة، للمشاركين في الدور النهائي "وضعناكم في مواجهة القاموس وحتى الآن تظهرون للقاموس لمن الغلبة".

بدأت المسابقة يوم الثلاثاء بمشاركة 562 طالبا متميزا في الهجاء من مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأراض أميركية وست دول أخرى هي جزر الباهاما وكندا وغانا وجاميكا واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال مسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي يفوز بها ثمانية.

وأذيعت الجولة النهائية التي بدأت الخميس على شاشة التلفزيون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس بعدما قدم من تبقوا من الأطفال الإجابات الصحيحة الواحدة تلو الأخرى أعلن المسؤولون تغيير القواعد وأن كل من تبقوا في الجولة العشرين سيفوزون.

وبعد منتصف الليل بقليل بلغ عدد المتبقين ثمانية. والفائزون هم ستة صبية وفتاتان من ست ولايات أميركية.