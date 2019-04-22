لأول مرة منذ عقود.. طائرة سعودية تحط في النجف

قالت إدارة مطار النجف الدولي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية ستهبط في المطار الاثنين في سابقة منذ عدة عقود.

وأوضح المكتب الإعلامي للمطار قوله: "ستهبط يوم غد الاثنين أول طائرة للخطوط الجوية السعودية (رويال جت) على أرض مطار النجف الأشرف الدولي وعلى متنها وفد سعودي رفيع المستوى لزيارة النجف الأشرف"، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وكان محافظ النجف لؤي الياسري قال الأحد للوكالة إن "وفدا من الناقل الوطني السعودي برفقة وفد استثماري رفيع المستوى سيصل إلى النجف للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السعودية وأيضا للتنسيق في ما يتعلق بتنظيم الرحلات الجوية لزائري العتبات المقدسة من المملكة مباشرة إلى النجف الأشرف".

وكانت الرحلات الجوية علقت بين العراق والسعودية في آب/أغسطس 1990 بعدما غزت القوات العراقية الكويت.

وسيرت الخطوط الجوية السعودية الحكومية أولى رحلاتها المنتظمة لبغداد منذ التعليق في تشرين الأول/أكتوبر 2017.