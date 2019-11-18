لأول مرة منذ 15 عاما.. "سرب 555" الأميركي في منطقة الخليج

لأول مرة منذ 15 عاما، يعود سرب الطائرات الأسطورية المقاتلة 555 للانتشار في الشرق الأوسط وبالتحديد في قاعدة العديد في قطر، قادما من قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، بحسب بيان للقيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأميركية.

وينتشر السرب، المعروف بتخصصه في القصف، في منطقة عمليات القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، والتي تشمل دولا مثل السعودية والعراق وقطر، وذلك لمد منطقة الشرق الأوسط بقوة الردع الجوية.

ويطير سرب الطائرات من طراز F-16 Flying Falcons من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقالت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأميركية إنها المرة الأولى التي تنتشر فيها طائرات 555 والتي تعتبر جزءا من الجناح المقاتل الحادي والثلاثين المعروف باسم "Triple Nickel" (ثلاثية النيكل)، منذ 2004 في قاعدة العديد.

وأضاف البيان أنه سبق أن تم نشر السرب عدة مرات في أفغانستان أخرها في عام 2017.

وكان قائد سلاح الجو الأميركي في القيادة الوسطى الحالي جوزيف غاستيلا قد قاد سرب الطائرات 555 ما بين 2003 إلى 2005، وزار مؤخرا في 4 نوفمبر الجاري قاعدة العديد الجوية في قطر، واستقل طائرة من طائرات السرب في رحلته.

وقال غاستيلا أثناء رحلته "لقد تغير الكثير منذ أن كنت قائدا للسرب، المستوى الذي وصلوا إليه الآن يتجاوز بكثير ما كنا عليه حينها، ما يجعلني فخورا بكوني أميركيا وسعيدا أيضا لوجودي بينهم اليوم".

وسرب 555 موجود منذ عام 1942، حيث تم تشكيله للقصف واستخدم خلال الحرب العالمية الثانية، ثم استخدم في حرب فيتنام بطائرات محدثة. وحقق عشرات الانتصارات ضد طائرات الميغ الروسية.