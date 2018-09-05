لأول مرة منذ 20 عاما.. سفينة إثيوبية ترسو في إريتريا

رست سفينة تجارية إثيوبية في ميناء إريتري للمرة الأولى منذ حوالي عقدين، في خطوة جاءت بعد إعلان البلدين إنهاء حالة الحرب بينهما وإعادة العلاقات.

وأفادت الإذاعة الرسمية الإثيوبية (فانا) بأن السفينة "ميكيلي" رست في ميناء مصوع على البحر الأحمر، وأشارت إلى أنها ستحمل حوالي 11 طنا من الزنك الإريتري لإرساله إلى الصين.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قد زار إريتريا في تموز/يوليو الماضي، ووقع والرئيس الإريتري إسياس أفورقي اتفاقا بشأن استئناف العلاقات بين البلدين، ما أنهى أزمة عسكرية استمرت نحو 20 عاما.

وقام الزعيمان بإعادة فتح السفارة الإريترية في أديس أبابا.

بعد أزمة استمرت 20 عاما.. إريتريا تعيد فتح سفارتها في إثيوبيا

وبعد ذلك، أعلنت شركة الطيران الإثيوبية إقلاع أول رحلة تجارية إلى إريتريا.

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وانفصلت إريتريا رسميا عن إثيوبيا في عام 1993 بعد معركة طويلة على الاستقلال، لكن الحرب اندلعت بينهما في 1998 بسبب نزاع على الحدود، وأسفرت تلك الحرب عن مقتل حوالي 80 ألف شخص.