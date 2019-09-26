لأول مرة.. وارن تتقدم على بايدن في نوايا التصويت

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتيجته الأربعاء أن السيناتورة التقدّمية إليزابيث وارن تتصدر نوايا التصويت لدى ناخبي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020، في أول تقدم لها على نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي ظل حتى الآن متصدر السباق.

والاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيباك الأميركية أعطى السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس 27 في المئة من نوايا التصويت في حين حاز نائب الرئيس السابق 25 في المئة.

وقالت الجامعة في بيان إنه "على الرغم من أن الفارق بين وارن وبايدن هو 2 في المئة فقط أي "ضمن هامش الخطأ، إلا أنها المرة الأولى التي يتصدر فيها مرشح ديمقراطي غير بايدن استطلاعا للرأي منذ بدأت كوينيباك طرح السؤال في ارس".

وحلّ ثالثا في الاستطلاع المرشح المستقل بيرني ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، بحصوله على 16في المئة من نوايا التصويت، متقدّما بذلك على كل من رئيس بلدية ساوث بيند الشاب بيت بوتيجيغ (7 في المئة) والسيناتورة عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس (3 في المئة).

ولم يتمكّن أي من المرشحين الباقين من بلوغ عتبة الـ2 في المئة من نوايا التصويت، وفقا للاستطلاع الذي أجري على عينة من 1337 ناخبا ديمقراطيا في الفترة الممتدة من 19 و23 سبتمبر الجاري.

ومنذ دخولها السباق لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى انتخابات البيت الابيض سلكت شعبية وارن (70 عاما) مسارا تصاعديا، مرتكزة في ذلك على حملة انتخابية ميدانية ديناميكية جدا ترفع لواء قضايا يسارية.

بالمقابل، يعاني بايدن من علامات استفهام تتناول عمره (76 عاما) وحالته الصحية بعد أخطاء عدة ارتكبها في حملته الانتخابية.

وقال تيم مالوي، المحلّل في كوينيبياك إن وارن "تولد الكثير من الحماسة باعتبارها مرشحة محتملة" في انتخابات نوفمبر 2020، في وقت يفضل فيه نصف الناخبين الديمقراطيين إجراء إصلاحات كبرى، مثل التأمين الصحي الشامل.

وكانت وارن تصدرت نوايا التصويت لدى الناخبين الديمقراطيين في آيوا، أول ولاية ستصوت في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية في فبراير المقبل، وفقا لاستطلاع للرأي نشرته الأسبوع الماضي صحيفة "دي موين ريجيستر" و"ميدياكوم" وشبكة "سي أن أن".