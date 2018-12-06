لأول مرة، يستخدمون النت على الجوال!

يحدث في القرن 21!
ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس بدأت السلطات الكوبية لأول مرة إتاحة خدمة إنترنت كاملة لمواطنيها عبر الهاتف الجوال.
وحسب إحصاءات الحكومة فإن حوالي 5.3 مليون كوبي، أي أقل بقليل من نصف سكان الجزيرة، يملكون هواتف خليوية، مقابل 1.3 مليون خط أرضي في بلد تصفه منظمة "دار الحرية" غير الربحية لحقوق الإنسان بأنه "واحد من أقل البيئات ارتباطا وأكثرها قمعا في العالم لتقنيات المعلومات والاتصالات".
الإنترنت مقيد
قبل 10 سنوات فقط، رفعت حكومة الرئيس السابق فيدل كاسترو الحظر المفروض على المواطنين العاديين من شراء أجهزة الكمبيوتر، فيما كان الوصول إلى الإنترنت في المنازل الخاصة نادرا قبل عام 2016.
كان بمقدور الكوبيين تلقي الرسائل الإلكترونية وإرسالها على هواتفهم المحمولة، فقط عبر الحسابات الحكومية.
وحوالي 60 ألف كوبي فقط يملكون اتصالا كابليا بالإنترنت في دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 11 ملايين نسمة، في حين توفر السلطات 1200 موقعا للاتصال بالإنترنت باستخدام شبكات واي فاي خاضعة لرقابة حكومية.
غلاء وبطء الاتصال
يكلف الاتصال من خلال هذه المواقع المتوفرة في فنادق ومتنزهات وساحات عامة، دولارا واحدا في الساعة، بسرعة تقدر في حدود واحد ميغابايت في الثانية، علما أن معدل الرواتب الحكومية لا يتجاوز 30 دولارا في الشهر.
بصيص أمل
الخدمة الجديدة عبر الجيل الثالث أثارت ردود فعل وكانت بمثابة بصيص أمل قد يمكن الكوبيين من الانفتاح على العالم، ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى التجارة الإلكترونية.
ووعد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بمزيد من الانفتاح في مجال الاتصال.
لكن آخرين استقبلوا الخدمة الجديدة بحذر وسط شكاوى من غلائها، وعدم صيانة الخصوصية وبطء الاتصال.
وكانت شركة الاتصالات الحكومية قد اختبرت الخدمة الجديدة في وقت سابق من العام، بالتعاون مع شركة غوغل الأميركية.
وبعد الافتتاح، وفرت للمواطنين أربعة عروض أقلها يكلف سبعة دولارات لـ 600 ميغابايت، وهو ما يعادل نحو عـُشْر ما يجنيه طبيب متخصص في كوبا شهريا.
نستور رودريغز يصف الخدمة الجديدة بأنها رائعة: "ستمكنني من التواصل مع بناتي في الخارج. لكني لا أدري إن كنت أستطيع تحمل نفقاتها ".
ويقول آخر رفض ذكر اسمه، إنه يفضل الانتظار للتأكد من أن الخدمة مجدية قبل دفع أي أموال".
وبدا هذا المغرد أقل تفاؤلا حين قال: "نحن في عام 2019، وكوبا تطلق الإنترنت عبر الهاتف الجوال"!
وظلت كوبا تتباهى بإحراز تقدم كبير في مجال الرعاية الصحية والتعليم، لكن منتقديها يتهمونها باحتكار قطاع الاتصال.
وخففت كوبا من قيودها على الإنترنت في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة في نهاية عام 2014، بعد نصف قرن من القطيعة بين البلدين.
ولا تزال كوبا بحاجة إلى عمل كبير في بنياتها التحتية، لتحسين خدمات الاتصال.