لاس فيغاس: عاصفة ثلجية في الصحراء

تشهد مدينة لاس فيغاس الشهيرة بـ"مدينة الخطيئة" موجة نادرة من طقس شتوي بارد حيث تشهد هطولا كثيفا للثلوج لم تشهده منذ عقود.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن ثلوج لاس فيغاس التي وصلت إلى 1.3 سنتيمتر مساء الأربعاء كانت أول ثلوج يمكن قياس ارتفاعها يوم 20 شباط/فبراير منذ تسجيل الثلوج هناك رقما قياسيا عام 1937.

وقال خبراء الأرصاد إن تراكم الثلوج سيصل إلى 3 إنشات الجمعة على الضواحي الغربية والجنوبية للمدينة، لكن الأمطار يمكن أن تقلل من التراكم.

وظلت مدارس لاس فيغاس مفتوحة الخميس وقالت دورية الطرق السريعة في ولاية نيفادا إن بعض المناطق شهدت ثلوجا وجليدا لكن كل الطرق السريعة مفتوحة.