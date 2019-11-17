لاعبات الدوري الإسباني ينفذن إضرابا لتحسين أوضاعهن

دخلت لاعبات الدوري الإسباني، الأحد، في إضراب للمطالبة بتحسين الأجور، ما تسبب في تأجيل كل من مباريات السبت وتلك المقررة الأحد بسبب رفضهن المشاركة فيها.



وكانت اللاعبات قد أعلن عن الإضراب الشهر الماضي بعد فشلهن في التوصل إلى اتفاق مع الأندية بشأن الأجور وساعات العمل.

وصوتت أكثر من 90 في المائة من 200 لاعبة لصالح الإضراب، الذي يعد الأول في كرة القدم النسائية في إسبانيا.



ودخل اتحاد اللاعبات والأندية في إسبانيا في مفاوضات لأكثر من عام للتوصل إلى أول اتفاق جماعي.



ومن بين القضايا الأخرى المثارة، توفير إعانات للاعبات في حالة الحمل.



وتضم إسبانيا 16 ناديا نسائيا في الدرجة الأولى، لكن عددا قليلا منها يطبق احترافا كاملا.



وتزعم الأندية أنها لا تستطيع تحمل التغييرات التي اقترحتها اللاعبات.