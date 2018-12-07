لاعبو أرسنال يشمون 'غاز الضحك'

قال نادي أرسنال الجمعة إن لاعبي الفريق "سيتم تذكيرهم بمسؤولياتهم" بعد نشر مقطع فيديو لعدد منهم وهم يستنشقون "هيبي كراك" أو غاز الضحك "أكسيد النيتروز" في ملهى ليلي بلندن.

وظهر في مقطع الفيديو ألكسندر لاكازيت وميتسوت أوزيل وماتيو غويندوزي وبيار-إيميريك أوباميانغ يستنشقون الغز في حفلة ما قبل الموسم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" مساء الخميس أن صناديق "غاز الضحك" قد جلبت للاعبين في منطقة خاصة في ملهى "ويست إند" الليلي في آب/ أغسطس.

وقال متحدث باسم النادي "سيتم التحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر وتذكيرهم بمسؤولياتهم كممثلين للنادي".

وغاز الضحك هو غاز أكسيد النيتروز، أو أول أكسيد النيتروجين، عديم اللون، وله رائحة لطيفة ومذاق حلو، ويسبب استنشاقه عدم الشعور بالألم، والدخول في حالة هستيريا خفيفة تسبب الضحك، واستنشاق كميات صغيرة منه يسبب إحساسا بـ"البهجة"، لكنه يسبب الإدمان في حال مواظبة الشخص على تعاطيه، وله آثار صحية جانية يحذر منها الأطباء.