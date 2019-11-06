لاعبو نابولي يتركون معسكرا تدريبيا وأنشيلوتي في مهب الريح

يواجه مدرب نابولي، كارلو أنشيلوتي، خطر فقدان وظيفته بعد أن غادر لاعبوه معسكر تدريب طارئا نظمه النادي.

وقال نابولي إنه سيدافع عن "حقوقه الاقتصادية والمالية والدعائية والتأديبية" بعد رفض اللاعبين البقاء في مركز تدريب النادي عقب تعادل بهدف مقابل هدف أمام سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا

وأضاف النادي أن تنظيم المعسكر التدريبي كان "مسؤولية" أنشيلوتي.

وغادر أنشيلوتي استاد سان باولو دون الحديث إلى وسائل الإعلام بعد مباراة الثلاثاء ولم يحضر المؤتمر الصحفي الإجباري بعد المباراة الرابعة على التوالي للفريق دون أن يحقق فوزا في كل البطولات.

نابولي الذي كان يعتبر منافسا على اللقب في بداية الموسم، تراجع إلى المركز السابع في الدوري الإيطالي الممتاز. والتعادل مع سالزبورغ يعني أن نابولي فقد فرصة التأهل لمراحل التصفيات في دوري أبطال أوروبا.