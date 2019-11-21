"لا أريد شيئا".. مصوّر يلتقط ملاحظات ترامب للرد في قضية العزل

تمكن مصور كان في البيت الأبيض الأربعاء من التقاط صورة لملاحظات كتبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبدو أنها مكتوبة بخط اليد.

وبدت الكلمات القليلة في المدونة الصغيرة التي كان يقرأ منها الرئيس في مؤتمر صحفي أنها كتبت بقلم "شاربي" الذي تقول وسائل إعلام أميركية إنه أحد الأقلام المفضلة له.

وتظهر فيها الحروف كبيرة وعريضة، ربما ما يشير إلى غضب الرئيس إزاء موضوع الملاحظات أو لأنه بحاجة لارتداء نظارة طبية، بحسب موقع Wired.

كان ترامب في ذلك الوقت يتحدث إلى الصحفيين قبيل توجهه إلى تكساس، للرد على شهادة السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند أمام الكونغرس الأربعاء، والتي قال فيها إن ترامب أمره بالعمل مع محاميه رودي جولياني بشأن ملف أوكرانيا، وإن الأخير كان يريد حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التحقيق مع منافسي ترامب السياسيين.

وقرأ ترامب العديد من الملاحظات ومن بينها ما كتب على هذه المدونة، ردا على سؤال وجهه له السفير من قبل: "ماذا تريد من أوكرانيا؟": فكان رد ترامب بحسب ما هو مكتوب: "لا أريد شيئا، لا أريد شيئا. لا أريد مقايضة. أخبر زيلينسكي أن يفعل ما هو صائب. هذا آخر كلام رئيس الولايات المتحدة".

ويبدو أن الرئيس أخطأ في كتابة اسم الرئيس الأوكراني فقد كتب "Zellinsky بدلا من Zelensky.

شبكة "أن بي سي" قالت إن الرئيس اعتاد الكتابة بخط اليد على المدونات في مناسبات مختلفة، وقد أظهرت بعض الملاحظات السابقة أخطاء إملائية أخرى مثل كتابة كلمة "Achomlishments" بدلا من "Accomplishments" وعبارة "no colusion" بدلا من "no collusion".

مارك ويلسون الذي التقط الصورة قال لموقع Wired إننا "باعتبارنا مستهلكين للأخبار، نميل إلى رؤية نفس الصور من المؤتمرات الصحفية كل يوم، وفي بعض الأحيان تحدث مواقف تسمح لي باستخدام خبرتي في التقاط صورة فريدة ومختلفة حقا".

يذكر أن السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي ذكر الأربعاء في جلسة علنية لمجلس النواب في إطار التحقيق بعزل الرئيس الأميركي إنه كان ينفذ تعليماته بشأن أوكرانيا.

وقد تنتهي الجلسات هذا الأسبوع قبل أن تبدأ لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بصياغة مواد العزل.