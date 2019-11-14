"لا تحترم حقوق الإنسان".. التلفزيون الإسباني لن ينافس لنقل بطولة السوبر المقامة في السعودية

أعلن التلفزيون العمومي الإسباني الخميس أنه لن يشارك في المناقصة الخاصة بحقوق نقل بطولة الكأس السوبر الإسبانية المقررة في السعودية لأن الأخيرة "لا تحترم حقوق الإنسان".

وقال المتحدث باسم التلفزيون الاسباني لوكالة فرانس برس "نعتقد أنه يجب علينا ألا ننافس من أجل (حقوق نقل) كأس السوبر التي ستقام في مكان لا تُحترم فيه حقوق الإنسان"، وخاصة حقوق النساء.

وستقام كأس السوبر الإسبانية في السعودية في المواسم الثلاثة المقبلة (2020 و2021 و2022) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (يتسع لـ62 ألف متفرج) في جدة، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العليا للرياضة في السعودية الاثنين.

وتقام النسخة الأولى من الصيغة الجديدة لمسابقة الكأس السوبر بين الثامن من يناير المقبل و12 منه. وتنظَّم للمرة الأولى بنظام "دور الأربعة"، حيث تشارك فيها أندية برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس، إضافة الى قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وستدِرُّ حقوق نقل هذه المسابقة، التي تم إطلاق مناقصتها الثلاثاء، حوالي 30 مليون يورو على الاتحاد الإسباني للعبة.

وإدراكا للجدل الذي قد يترتب عن قراره، أكد الاتحاد الإسباني أن اتفاقه مع نظيره السعودي ينص على "الدخول دون قيود للنساء إلى المباريات وإطلاق مسابقة كرة القدم للسيدات في المملكة العربية السعودية".

وأدى قرار الاتحاد الإسباني إلى انتقادات شديدة خاصة من كرة القدم النسائية.

وأكدت الإسبانية إيلي ساراسولا، حارسة مرمى أياكس أمستردام الهولندي، على حسابها في تويتر أن خوض هذه المسابقة في السعودية "له الكثير من المعاني" مع وضعها رمز الدولار بجانب رسالتها، في إشارة الى ان العائدات المالية هي السبب الذي دفع لإقامة المسابقة في السعودية.

وبحسب تقارير صحافية اسبانية، يتوقع أن يحصل كل من برشلونة وريال وأتلتيكو على ثمانية ملايين دولار، مقابل ثلاثة ملايين فقط لفالنسيا الذي أبدى اعتراضه على ضعف حصته مقابل الأندية الأخرى.

وتأتي إقامة كأس السوبر الإسبانية في سياق من الأحداث الرياضية المتزايدة في المملكة التي استضافت في الموسم الماضي، وللمرة الأولى، مباراة كأس السوبر الإيطالية بين يوفنتوس وميلان (1-صفر).

وأثارت تلك المباراة جدلا في إيطاليا لاسيما على خلفية القيود التي تفرضها السعودية للاختلاط بين الجنسين، لاسيما لجهة منع النساء من الجلوس بمفردهن أو في المدرجات نفسها مع الرجال.

كما أقيمت العام الماضي بطولة "سوبر كلاسيكو" بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق والسعودية. ومن المقرر أن يقام "كلاسيكو" كرة القدم الأميركية الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين مجددا هذا العام، بلقاء ودي بين المنتخبين مقرر الجمعة في الرياض.

ولم تقتصر النشاطات الرياضية المتزايدة على كرة القدم، اذ شملت أيضا استضافة نزالات في الملاكمة، والفورمولا الكهربائية "فورمولا إي" وبطولة العالم للفورمولا واحد للزوارق السريعة، على أن تستضيف السعودية أيضا بدءا من مطلع العام المقبل، سباق "رالي دكار" الصحراوي الذي يعد الأبرز عالميا في هذه الفئة.

ويأتي ذلك في إطار تحولات واسعة تشهدها المملكة ضمن "رؤية 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف في عناوينها العريضة الى تعزيز مصادر إيرادات السعودية وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات النفطية.

قامت المملكة بسلسلة من التغييرات الجذرية في الآونة الأخيرة، شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح للعائلات (بما يشمل الإناث) بحضور مباريات في كرة القدم، وقرار إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى وتخفيف قواعد اللباس للأجنبيات لجهة إمكان التنقل دون ارتداء العباءة السوداء، لكن بـ "ملابس محتشمة".