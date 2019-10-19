أردوغان يعلّق على رسالة ترامب

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الرسالة التي تلقاها من نظيره الأميركي دونالد ترامب بخصوص الوضع في شمال شرق سوريا.

وقبل ساعات من المحادثات التركية الأميركية، كشفت وسائل الإعلام الأميركية عن رسالة بعث بها ترامب إلى إردوغان يقول له فيها "لا تكن أحمقا" وحذره بأنه لا يريد أن يسجله التاريخ على أنه "شيطان".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن إردوغان رمى الرسالة "في سلة المهملات".

وقال أردوغان في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الرسالة لم تراع "اللياقة السياسية والدبلوماسية"، آملا أن يشكل الاتفاق الأميركي التركي "بداية جديدة" في العلاقات مع واشنطن.

وندد الرئيس التركي أيضا بتجاوزات ارتكبتها فصائل سورية موالية لأنقرة خلال الهجوم، وقال "أي طرف يرتكب هذه الأفعال لا يختلف عن داعش" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا "لا يمكننا أن نقبل بسلوك مماثل"، مؤكدا أن الجيش التركي باشر تحقيقا لتحديد الفاعلين.



ورفض اتهام الإدارة الذاتية الكردية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية خلال الهجوم، واصفا الأمر بأنه "افتراء".

وشنت تركيا عملية عبر الحدود في 9 أكتوبر بعد أن هددت مرارا بتطهير المنطقة الحدودية من وحدات حماية الشعب الكردية.

وبعد محادثات أجراها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة مع إردوغان الخميس، اتفق العضوان في حلف شمال الأطلسي على أن تعلق تركيا هجومها في شمال سوريا لخمسة أيام، فيما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة.

وحذر أردوغان من أن أنقرة ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا مساء الثلاثاء إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة" تسعى لإقامتها بمحاذاة حدودها.