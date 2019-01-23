'لا تلعقن البوظة'.. بلدية إسطنبول تنصح النساء

أثارت بلدية تركية جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقديمها نصيحة للنساء في إسطنبول تتعلق بطريقة أكل البوظة في الأماكن العامة.

وتقول النصيحة وفقا لوسائل إعلام تركية "إذا كنت ترغبين أن تكوني سيدة راقية في إسطنبول، فيجب عليك عدم لعق البوظة".

وتعود بداية القصة إلى ما قبل شهرين تقريبا عندما بدأ عديد من النساء الانخراط في دورات اطلق عليها اسم "كوني سيدة"، نظمتها بلدية باغجلار في ضواحي إسطنبول.

وخلال هذه الدورات التي كانت تتضمن محاضرات لمدة ساعتين مرة واحدة في الأسبوع، قدمت نصائح للمشاركات تتعلق بآداب السلوك، وارتداء الملابس والمشي والتحدث.

وأثار مقترح كيفية تناول البوظة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تم إعلانه أول مرة في صحف محلية في 18 كانون الثاني/يناير الجاري.

ورأى مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقترح تناول البوظة تهديدا لحرية المرأة.