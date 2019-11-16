"لا خوف بعد اليوم".. إيرانيون يتحدون قمع الأمن

نشر ناشطون إيرانيون مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الشبان وهم يتحدون رجال الأمن وعناصر مكافحة الشغب الذين يحاولون قمع الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن إيرانية منذ ليل الخميس.

وفي إحدى هذه المقاطع يظهر شبان إيرانيون في مدينة تبريز (شمال) وهو يقومون بضرب عنصر أمن إيراني بالحجارة وبأيديهم، قبل أن تصل تعزيزات وتفرق جموع المحتجين الغاضبين.

وفي مقطع آخر بدا وكأن مجموعة من الشبان قطعوا طريقا رئيسية في مدينة الاحواز وهم يهتفون ضد السلطات التي حاولت تخويف المحتجين بتحريك عدد من عناصر مكافحة الشغب كانوا يركبون درجات نارية، لكن النتيجة كانت عكسية لأن هتافات المحتجين ارتفعت أكثر.

واندلعت احتجاجات واسعة صباح السبت في مختلف المدن الإيرانية على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمئة.

وأسفرت الاحتجاجات، المنددة برفع أسعار الوقود، عن مقتل إيراني وإصابة آخرين، فيما عمدت السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت في عدة مدن.

وشملت المظاهرات مدن مشهد وبيرجند والأحواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.

وعمد محتجون إيرانيون إلى تعطيل حركة السير في شوارع رئيسية في طهران عبر إيقاف سياراتهم في الشوارع مما تسبب بأزمة سير خانقة.