ترامب: لا دليل على التواطؤ مع روسيا

قال الرئيس دونالد ترامب السبت إن ممثلي الادعاء لم يتوصلوا إلى دليل على التواطؤ مع روسيا رغم إجراء تحقيق طويل ومكلف لبحث اتهامات بتدخل موسكو في حملته الانتخابية عام 2016.

وغداة حديث مدعين أميركيين بالتفصيل عن محاولة روسية لم تكن معروفة في السابق لمساعدة حملة ترامب في انتخابات الرئاسة، كتب الرئيس ترامب تغريدة على تويتر قال فيها "بعد عامين وملايين الصفحات والوثائق (وتكلفة تجاوزت 30 مليون دولار)، لا تواطؤ".

وكان المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، روبرت مولر، كشف في مذكرة قدمها للمحكمة الجمعة أن مسؤولا روسيا عرض على حملة الرئيس دونالد ترامب "التعاون على مستوى حكومي" في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.