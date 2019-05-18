لا رسوم أميركية على الصلب الكندي

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، ما يشكل خطوة تسهل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وقال ترامب "توصلنا للتو إلى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم باهظة".

وقبيل ذلك، أعلن بيان مشترك للولايات المتحدة وكندا التوصل إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن قبل نحو عام.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة إن اتفاق واشنطن وأوتاوا على إلغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم الكندي يشكل "خطوة كبيرة" نحو المصادقة "في الأسابيع المقبلة" على اتفاق التجارة الحرة الجديد في أميركا الشمالية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في هاملتون (اونتاريو) أن "هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم كانت أكبر عائق أمام المصادقة على الاتفاق الجديد بالنسبة لنا وللولايات المتحدة. من المؤكد أننا اتخذنا خطوة كبيرة للأمام" نحو هذه المصادقة التي قد تحصل "في الأسابيع المقبلة".

وكانت واشنطن وأوتاوا ومكسيكو توصلت إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة في 30 أيلول/سبتمبر بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 شهرا. ثم وقعته الدول الثلاث في 30 تشرين الثاني/نوفمبر لكنه لا يزال يتطلب مصادقتها.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة إن اتفاق واشنطن وأوتاوا يشكل "خطوة كبيرة" نحو المصادقة "في الأسابيع المقبلة" على الاتفاق.

وأضاف متحدثا في مصنع للصلب "هذه أخبار رائعة للكنديين".