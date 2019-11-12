لا غرامة.. يوفنتوس يحل مشاكل رونالدو

قرر يوفنتوس الإيطالي عدم معاقبة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد سلوكه في مباراة الأحد ضد ميلان، ومغادرته الملعب غاضبا من قرار استبداله.

وقالت ماركا الإسبانية إن يوفنتوس يرغب في احتواء الوضع لتجنب التأثير السيء على تماسك الفريق.

ولن يفرض الفريق غرامة على رونالدو، غير أنه مطالب بالاجتماع مع المدير الرياضي للفريق ونائبه والاعتذار لزملائه في مستودع الملابس.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يرغب في أن يشرح رونالدو لزملائه أن مثل هذا السلوك لا يساعد الفريق.

وخرج رونالدو من الملعب في الدقيقة 55، وهي أسرع مرة يغادر فيها المهاجم البرتغالي الملعب منذ انضمامه ليوفنتوس في الموسم الماضي.

ونظر رونالدو إلى مدربه ماوريتسيو ساري بغضب ودخل إلى غرف الملابس مباشرة، كما غادر الملعب إلى منزله قبل نهاية المقابلة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز يوفنتوس بهدف لصفر، وسجل الهدف باولو ديبالا بعد دخوله بديلا لرونالدو.