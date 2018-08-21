'لا مؤشرات' على وقف كوريا الشمالية أنشطتها النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء تواصل أنشطة كوريا الشمالية النووية رغم النوايا التي عبر عنها زعيمها كيم جونغ أون في الربيع.

واعتبر المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في تقرير سيعرض على الجمعية العامة السنوية للوكالة الذرية في أيلول/سبتمبر أن "مواصلة البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وتطويره يثيران قلقا شديدا".

وكشفت الوكالة التي لم تعد متواجدة في كوريا الشمالية منذ طرد مفتشيها في نيسان/أبريل 2009، أن بحوزتها مؤشرات على أنشطة مرتبطة "بمختبر للكيمياء الإشعاعية" في كوريا الشمالية حصلت "بين نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو 2018" أي بعد القمة بين الكوريتين.

وكشفت أيضا أن مفاعل التجارب يونغبيون يواصل "دورته العملانية" التي بدأها في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وأكدت الوكالة من جانب آخر أن بيونغ يانغ تواصل بناء مفاعلها الذي يعمل بالمياه الخفيفة وكذلك استخراج وتركيز اليورانيوم في موقع بيونغسان.

ودعا أمانو مرة جديدة كوريا الشمالية إلى "الإيفاء بكامل التزاماتها" الدولية، وأكد أن الوكالة الدولية مستعدة لاستئناف عمليات التفتيش هناك بشكل سريع جدا.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد قال مطلع آب/ أغسطس إن كوريا الشمالية "لم تتخذ الخطوات اللازمة للتخلص من ترسانتها النووية بالرغم من الاتفاق الذي تم بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون".