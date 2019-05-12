لا مفاجآت.. سيتي بطل الدوري الإنكليزي

أحرز نادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة السادسة والثانية على التوالي إثر فوزه الأحد على مضيفه برايتون بنتيجة 4-1 في ختام جولات المسابقة، بعد صراع طويل على اللقب مع غريمه ليفربول.

وتقدم برايتون في النتيجة بهدف للمهاجم الإنكليزي غلين موراي في الدقيقة 27 قبل أن يعادل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سريعا للضيوف (28).

ولم يتأخر هدف التقدم كثير إذ حول المدافع الإسباني إيمريك لابورتي الكرة برأسه في شباك برايتون في الدقيقة 38.

وضاعف لاعب الوسط الجزائري رياض محرز تقدم فريقه من تسديدة قوية في الدقيقة 63، قبل أن يحسم متوسط الميدان الألماني إلكاي غوندوغان المباراة بهدف رابع (72).

ورفع الفوز رصيد سيتي من النقاط إلى 98 ليتفوق في نهاية المسابقة بفارق نقطة واحدة على ليفربول الذي أنهى الدوري هذا الموسم برصيد 97 بعد الفوز بهدفين دون رد على ولفرهامبتون.

وتبادل ليفربول وسيتي صدارة ترتيب المسابقة على مدار جولاتها الـ38، إلا أن سلسلة من التعادلات لـ "الريدز" في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون وويستهام رجحت كفة سيتي للفوز باللقب.