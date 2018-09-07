سوريون: 'لا نعرف أين نذهب.. لا يوجد مكان آمن في إدلب'

خاص بـ"موقع الحرة"

"ما بنعرف أين نذهب. لا يوجد مكان آمن في إدلب، ولا أي مكان نذهب إليه، الحدود التركية مغلقة. ونحن في المخيمات، يصل إلينا قصف النظام والطيران الروسي"، يقول أسامة الخليل لـ"موقع الحرة".

يقيم الخليل وأولاده الثمانية على الحدود مع تركيا، في خيمة ممزقة لا تقيهم حر الصيف أو برد الشتاء. استمرار القصف اضطره إلى ترك منزله في ريف إدلب الجنوبي. "القصف مستمر، وما نعرف شو راح يصير"، يتابع الرجل الستيني.

ومع تزايد الحديث عن قرب هجوم نظام شامل للنظام على إدلب، تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية إلى الأسر السورية النازحة. يقول الخليل بحيرة بادية في صوته: "ما بنعرف شو نعمل".

الانتظار قد يكون أكثر فظاعة من الحدث

يترقب سكان إدلب هجوما وشيكا يهدد بكارثة إنسانية في المحافظة التي يعيش فيها حوالي ثلاثة ملايين شخص.

القصف الروسي والسوري الذي تتعرض له حاليا مناطق في ريف إدلب وريف جسر الشغور أدى إلى نزوح عدد كبير من الأهالي.

وتتركز حالة الخوف بين السكان بشكل خاص في المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة النظام السوري، والتي تكون الهدف لأي هجوم، حسب الناشط محمود البكور، وهو من سكان ريف إدلب، مع موقع "الحرة".

​مأساة عائلة صبيح

ويقول عبد الرزاق صبيح، من سكان إدلب، إنه مع اشتداد القصف في ساعات النهار، يضطر هو وعائلته إلى الذهاب باتجاه الأراضي الزراعية، ومع حلول الظلام تعود العائلة إلى المنزل. "هذا حالنا"، يقول لموقع الحرة.

لا تستطيع العائلة العبور إلى تركيا بسبب إغلاق الحدود، كما أن أوضاع المخيمات المكتظة أصلا "تعبانة" للغاية، حسب تعبيره. وتفضل العائلة البقاء في منزلها، بعد زيادة حوادث الخطف والاغتيال خلال الفترة الماضية.

ويأمل صبيح أن يتوصل المجتمع الدولي إلى قرارات إيجابية من شأنها تهدئة الأوضاع في إدلب.

تظاهرات في عمق إدلب

وفي عمق إدلب، يقول الناشط محمود البكور، تخرج تظاهرات يومية للتأكيد على وجود عدد كبير من المدنيين في المحافظة، ودعوة العالم إلى حمايتهم من الأذى، حتى لا تقع كارثة إنسانية.

ونزح حوالي 90 في المئة من سكان مدينة جزرايا، في ريف حلب الجنوبي، واضطر عدد كبير من سكان بلدة التح، تعرضها لقصف بالصواريخ، إلى النزوح باتجاه الأراضي الزراعية على أطراف المدينة رغم درجات الحرارة المرتفعة هناك.

وتعبر دول ومنظمات إنسانية عن مخاوف من تكرار النظام السوري استخدام الأسلحة الكيمياوية. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر من أن الهجوم على إدلب قد يؤدي إلى نزوح 800 ألف شخص. وحذر الرئيس دونالد ترامب النظام السوري من ارتكاب "مجزرة" في المحافظة.