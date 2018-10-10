الإعصار 'لبان' يتقدم نحو سلطنة عمان

تحولت العاصفة المدارية "لبان" إلى إعصار من الدرجة الأولى يواصل تقدمه في بحر العرب باتجاه السواحل العمانية، حسب ما ذكرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان الأربعاء.

وأضاف بيان للهيئة أن "لبان" من المحتمل أن يتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية في غضون 24 ساعة.

ومن المتوقع أن تتأثر محافظتا ظفار والوسطى بالإعصار الذي سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية ابتداء من السبت.

وكانت السعودية قالت الثلاثاء إن لبان قد تتحول إلى إعصار واستبعدت أن تتأثر به أجواء المملكة خلال الأيام الأربعة القادمة.