لبكي لـ'الحرة': السينما تستطيع التغيير

قالت المخرجة اللبنانية نادين لبكي صاحبة فيلم "كفرناحوم" الذي رشح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي، إنها تؤمن بقدرة السينما على إحداث التغيير.

وأضافت لبكي في لقاء خاص لقناة "الحرة" أن ما قدمته عن معاناة المسحوقين في المجتمع اللبناني في "كفرناحوم" هو جزء بسيط من مآسي تلك الشرائح الاجتماعية.

وأوضحت أن بعض المشاكل الحقيقية التي تعاني منها مجتمعات فقيرة في لبنان، كان من المتعذر طرحها في الفيلم لشدة حساسيتها.

والفيلم، الذي حصل على جوائز عالمية عديدة وحظي بإشادة النقاد، يحكي قصة طفل من حي فقير يقرر التمرد على واقعه ويرفع دعوى قضائية ضد والديه المهملين بعد تزويجهما شقيقته الصغرى القاصر.

ويعرض الفيلم حاليا في عدة دول من بينها البحرين، ومن المقرر بدء عرضه قريبا في مصر.

وقبل أيام شكرت المخرجة لبكي فرقة كولدبلاي العالمية التي أوصت معجبيها بحضور الفيلم