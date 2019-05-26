تسلقت أعلى 7 قمم.. لبنانية تحلم برحلة القطبين

خاص – موقع الحرة

استطاعت جويس عزام أن تصبح أول لبنانية تنهي تحدي القمم السبع بعد وصولها لقمة إفريست أخيرا.

وتقول عزام لـ"موقع الحرة" وهي لا تزال في مخيم فوق أعلى قمة بالعالم إن حبها لتسلق الجبال بدأ من جبال لبنان، ولكنها تعلقت أكثر بهذه الرياضة بعدما تسلقت جبال الألب، وهي اليوم أول لبنانية تتسلق أعلى سبع قمم في العالم.

ويضم تحدي القمم السبع أعلى الأماكن في القارات السبع، وهي: أفريست أعلى جبال الهملايا وارتفاعها 8848 مترا فوق سطح البحر، وأكونكاغوا أعلى جبال الأنديز وارتفاعها 6962 مترا، ودينالي أعلى جبال ألاسكا وارتفاعها 6194 مترا، وألبروز أعلى جبال القفقاس وارتفاعها 5642 مترا، وقمة كيبو أعلى جبال كليمانغاروا وارتفاعها 5895 مترا، وفيسنون ماسيف أعلى جبال إلزورث وارتفاعها 4892 مترا، وبونكاك جايا أعلى جبال ماوكي وارتفاعها 4884 مترا.​

وبدأت عزام التي درست الهندسة بالتسلق منذ 12 عاما، ولكن منذ ست سنوات قررت أن تخوض تحدي الوصول لأعلى قمة في كل قارة، مشيرة إلى أنه من القمم السبع كانت الأصعب أفريست حيث تحتاج إلى أن تبقى أكثر من 54 يوما على الجبل، ولكن تبقى قمة دينالي وهي الأعلى في قارة أميركا الشمالية من أكثر القمم صعوبة أيضا حيث لا يوجد أي مساعدين هناك لحمل الأوزان أو المساعدة في التسلق.

وأوضحت أنها واجهت العديد من التحديات الاجتماعية، خاصة وأن أسرتها تكون في حالة انتظار كي تبني الفتاة عائلة أو ما شابه، ولكنها استطاعت تغير نظرتهم بأن المرأة تستطيع أن تحلم وأن تحقق الحلم، مشيرة إلى أنه لم يكن هذا الحلم ليتحقق من دون الدعم الذي حصلت عليه من الرعاة لرحلتها.

ولم يتوقف حلمها عند القمم السبع إذ أنها تحلم أيضا بعمل رحلة في القطبين الجنوبي والشمالي، وأن تكون ثاني امرأة في العالم تنهي المسافة الطويلة من تحدي (Explorer grand slam).

وتوجه عزام رسالة للمرأة العربية من أعلى قمة في العالم وتقول: "لا تخوني حلمك وكوني وفية له".